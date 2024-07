Se alguém tinha dúvidas a respeito do talento monstruoso de Juan Paiva, estas se dissiparam depois do capítulo de ontem de Renascer. As sequências do parto prematuro, que culminaram na morte da bebê de Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro foram dolorosas de assistir, e arrisco dizer que foram as cenas mais impactantes da novela até agora, mais até do que a morte de Maria Santa (Duda Santos) e de José Venâncio (Rodrigo Simas).