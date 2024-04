Quando José Inocêncio (Marcos Palmeira) fincou seu facão aos pés do Jequitibá, teve início uma série de infortúnios, alguns que o deixaram à beira da morte. Depelado e costurado vivo, alvo de tocaias, nada atravessava o “corpo fechado” do Coronel. Mas a proteção era só pra ele, não para as pessoas que mais amava. Logo no início da história, o protagonista sofreu com a morte de seu grande amor, Maria Santa (Duda Santos). Anos depois, outra tragédia se abateu sobre a família.