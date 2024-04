Em Renascer, na sequência prevista para ir ao ar na segunda-feira (22), Egídio (Vladmir Brichta) arma uma tocaia na estrada para se vingar de José Inocêncio (Marcos Palmeira). A caminho da fazenda, João Pedro (Juan Paiva) dirige a caminhonete com o irmão, José Venâncio (Rodrigo Simas), no banco do carona. Aguardando à espreita, o coronel atira e acerta o carro e José Venâncio. O filho de José Inocêncio não resiste ao ferimento e morre antes da chegada de socorro.