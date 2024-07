Após quase uma década de batalha contra um câncer de mama, Shannen Doherty morreu aos 53 anos no sábado (13). A atriz, conhecida por interpretar Brenda em Barrados no Baile e Prue em Charmed, apresentava o podcast Let's Be Clear (Sejamos Claros, em tradução livre). No programa, Shannen havia falado sobre temas delicados, como a lista das pessoas que não seriam bem-vindas em seu funeral e o forte desejo de ser mãe.