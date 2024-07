Rebateu a denúncia Notícia

Leandro, de "Casamento às Cegas 4", nega acusação de estupro e critica edição do programa

Arquiteta alega que sofreu abusos sexuais do ex-companheiro após o término do reality show. Personal trainer argumentou, em nota publicada nas redes sociais, que as trocas foram consensuais

14/07/2024 - 18h21min Atualizada em 15/07/2024 - 13h05min