Após fazer grave acusação durante o episódio de reencontro da quarta temporada de Casamento às Cegas, Ingrid relatou em detalhes as situações que passou com Leandro e que levaram ao fim do relacionamento. Desta vez, a jovem falou abertamente que sofreu abuso sexual do então marido e afirmou que resolveu revelar o caso por conta das tentativas dele de reatar o casamento. Ela também disse que a questão será tratada na Justiça.