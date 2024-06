A atriz Nathalia Dill causou controvérsia na internet por conta de sua participação como jurada no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Hullk. Na noite de domingo (16), os competidores apresentaram uma coreografia de valsa. Natalia atribuiu a nota 9,9 ao influenciador Juliano Floss, que acabou eliminado da disputa por 0,1 ponto.