Família é Tudo gira em torno dos irmãos Mancini, mas há outros personagens que têm roubado a cena dos protagonistas. É o caso de Guto, um jovem sensível e romântico, que caiu de amores por Lupita (Daphne Bozaski), mas vem chamando a atenção de mulheres mais maduras, como Leda (Grace Gianoukas), tudo porque veio à tona que o estagiário é virgem. Após uma série de mal-entendidos, Guto ficou conhecido como "tarado mirim", alcunha que, na prática, não tem nada a ver com sua personalidade. Intérprete do atrapalhado personagem, Daniel Rangel se diverte em cena, tanto que é difícil segurar o riso durante as gravações, conta ele: