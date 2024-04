Beatriz levou a pior na disputa com Davi e Isabelle pela preferência do público e foi eliminada do BBB 24 na noite dessa quinta-feira (11), com 82,61% dos votos. Uma das protagonistas da temporada, a paulista de 23 anos muitas vezes dividiu opiniões, gerando memes para as redes sociais e sendo tanto amada quanto odiada por seus momentos de empolgação.