Após o termo "Beatriz expulsa" entrar para os assuntos mais comentados das redes sociais na tarde desta quarta-feira (20), a produção do programa puniu a participante com a perda de 500 estalecas por ter derrubado Sabrina Sato em dinâmica na casa. Alane, que também participou do abraço entusiasmado, perdeu 200.