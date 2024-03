Raquele foi a eliminada desta semana no BBB 24 em disputa com Alane e Beatriz. A saída da confeiteira deixou os brothers pensativos sobre as estratégias de jogo. Fernanda está bolando um plano arriscado, que coloca a principal aliada, Pitel, direto na berlinda. Na opinião dela, é necessário colocar no paredão alguém que eles (gnomos) consideram forte para enfrentar os rivais na casa, os integrantes do grupo fada.