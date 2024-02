Na madrugada desta quinta-feira (29) no BBB 24 foi a vez de Beatriz celebrar o reinado na semana. Com o tema "Camelando", a sister relembrou a época em que trabalhava como camelô no Brás, em São Paulo, o que rendeu memes e repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões. O termo "Festa da Bia" foi um dos mais comentados no X (Twitter) na manhã desta quinta.