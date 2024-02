A festa da líder Beatriz no BBB 24 contou com vídeos e decorações que lembraram a paulista dos momentos como vendedora do Brás. Além de chorar e se emocionar, ela montou barracas e brincou de vender produtos para os colegas de confinamento. No fim do evento, na madrugada desta quinta-feira (29), Bia agradeceu aos aliados Alane, Davi e Matteus por permanecerem na comemoração até o final e criticou participantes que demonstraram falsidade com ela: