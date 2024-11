A dupla Gre-Nal começa nesta quarta-feira (20) a disputa das semifinais da Copa Sul, tradicional competição da categoria sub-15, que reúnes clubes de RS, SC e PR. Às 11h, o Grêmio recebe o Azuriz-PR, no CT Hélio Dourado, em Eldorado. Às 15h, é a vez do Inter, que pega o Athletico-PR no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.