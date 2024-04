Líder pela quinta vez, Lucas Henrique analisou os cenários do jogo com Giovanna. Eles já haviam combinado de indicar um ao outro no paredão para forçar as fadas a votarem entre si no BBB 24. No entanto, considerando a hipótese de Giovanna ganhar o anjo e ficar imune, Buda definiu Matteus como a sua segunda opção de indicação.