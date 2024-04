Ao ser eliminada do Big Brother Brasil 24 neste domingo (14), Alane chorou, xingou a si mesma com adjetivos como "péssima" e "horrível" e chegou a bater contra a própria cabeça. A reação da sister repercutiu nas redes sociais. O ex-BBB e economista Gil do Vigor foi um dos que falou sobre o ocorrido, chorando diante da situação.