Lucas Henrique foi coroado líder no BBB 24 pela terceira vez. O brother escolheu os aliados Leidy Elin, MC Bin Laden, Wanessa e Yasmin para compor o VIP, enquanto o resto da casa ficou na xepa por mais uma semana. Na academia, o professor conversou com a trancista e a modelo sobre os alvos do próximo paredão durante a madrugada desta sexta-feira (1º).