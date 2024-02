Quem acompanha a cena do funk não precisará de mais do que um minuto de tela para se emocionar com MC Daleste - Mataram o Pobre Loco, série documental sobre o assassinato do funkeiro Daniel Pellegrini. A produção, que chega ao Globoplay nesta sexta-feira (23), em quatro episódios, comove ao dar a dimensão do que foi (e do que poderia ter sido) a carreira do jovem paulistano morto aos 20 anos de idade, mas também é firme ao questionar a ausência de respostas ao crime.