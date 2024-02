O resultado do nono paredão no BBB 24 foi de intensas emoções para Matteus, que encarou a disputa ao lado de Fernanda e Deniziane. Após a saída da fisioterapeuta, o gaúcho viveu não apenas o alívio de ter se mantido no programa, mas também a tristeza de perder sua maior aliada, com quem, inclusive, chegou a viver um romance.