A festa do líder Lucas Henrique no BBB 24 teve como tema A hora do recreio, já que o brother é professor. Com direito a roda de capoeira, a noite foi de diversão e muita emoção. Davi fez profecias sobre o sucesso de Beatriz fora da casa. Por outro lado, Matteus e Deniziane tiveram um conflito que gerou um impasse na relação do casal.