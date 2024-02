Ela pode até não chegar à final, mas tem tudo para fazer história no Big Brother Brasil 24. Sempre pronta para um embate e destemida frente à ameaça iminente do cancelamento, Fernanda já causou poucas e boas na edição do reality. A cada dia que passa, ela divide ainda mais a opinião dos espectadores com suas atitudes controversas e, ao mesmo tempo, mostra que é uma participante necessária ao BBB 24 — gostando o público ou não.