Clássico absoluto do regionalismo gaúcho, tido também como um hino informal do Estado, o Canto Alegretense está cada vez mais pop: além de ter sido um hit no Planeta Atlântida 2024, graças às performances de Luísa Sonza e Neto Fagundes, a canção tem se consolidado como um dos temas do Big Brother Brasil 24. Na madrugada desta sexta-feira (9), a música embalou os participantes durante a prova do líder.