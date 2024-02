Antes de subir ao palco do Planeta Atlântida 2024, Luísa Sonza foi ao Estádio Beira-Rio assistir à partida do Inter contra o Caxias, pelo Campeonato Gaúcho. O jogo terminou em vitória para o Colorado, com dois gols do jovem Lucca, promessa no time de Eduardo Coudet. Luísa deixou o Beira-Rio feliz, algo que ficou visível em seu show.