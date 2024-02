Boa parte do público do Planeta Atlântida 2024 nem era nascida quando Os Paralamas do Sucesso já despontavam com seu segundo disco, O Passo do Lui (1984). É possível até calcular que os pais de muitos planetários eram crianças quando a banda estava desbravando a Argentina ou vencendo o Video Music Brasil (VMB) 1998, da MTV, de Melhor Clipe por Ela Disse Adeus.