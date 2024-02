A energia foi surreal e não faltou ousadia nem alegria no show de Thiago André, vulgo Thiaguinho, no Planeta Atlântida 2024. Levando o pagode para o palco principal, o músico revistou seus 20 anos de estrada, dos tempos de Exaltasamba à carreira solo, com um repertório recheado de sucessos. E muitos ainda ficaram de fora: os hits são tantos que nem caberia tudo no tempo de um show.