Após a eliminação do BBB 24, Juninho comentou sobre a briga que teve com Alane e Leidy Elin nos últimos dias em que esteve no reality. Em conversa com Tati Machado e Fabricio Battaglini no Mais Você desta quarta-feira (7), o ex-brother se opôs às insinuações de que teria praticado um suposto ato de assédio dentro da casa.