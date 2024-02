O sétimo eliminado do BBB 24 foi Juninho, mas o discurso do apresentador Tadeu Schmidt deixou as emparedadas reflexivas. Alane, adversária direta do motoboy que levou a pior na berlinda, conversou com suas aliadas sobre as acusações que fez a respeito do flerte do brother. Ela estava questionando se errou na forma de lidar com a situação.