Elisângela Brito, 49 anos, moradora do bairro Cajazeiras, em Salvador, falou sobre a história de vida do motorista de aplicativo que tem sido o principal alvo dos participantes do BBB 24. A mãe de Davi deu detalhes sobre as dificuldades que a família enfrentou, como problemas de saúde em decorrência de má alimentação na infância e ter a casa notificada pela Defesa Civil.