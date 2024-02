Após um áudio entre fãs de Matteus, do BBB 24, viralizar nas redes sociais, as equipes do gaúcho e de Isabelle, alvo de ataques no diálogo em questão, postaram posicionamentos pedindo respeito à participante manauara. As palavras Alegrete, Matteus e Isabelle estavam entre os assuntos mais comentados no X (Twitter) na manhã desta sexta-feira (23).