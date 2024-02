A madrugada de sexta-feira (23) foi de disputa pela liderança da semana no BBB 24. Com prova de resistência, os participantes competiram em duplas. Beatriz e Isabelle venceram após mais de cinco horas de competição, quando Pitel e Fernanda desistiram. O resultado final vai ser definido no ao vivo desta sexta: uma ganhará o posto de líder e a outra, o prêmio de R$ 44,5 mil da prova.