Wanessa Camargo e Yasmin Brunet compartilharam um momento de desabafo na noite desta terça-feira (30), no Big Brother Brasil 24. Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, após a eliminação de Luigi, a cantora revelou à modelo que se sente coadjuvante na própria carreira, sendo vista como "a filha" e também "atrás de Sandy". As duas artistas sempre foram muito comparadas por conta de suas trajetórias semelhantes.