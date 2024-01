Davi surpreendeu os colegas de confinamento nesta segunda-feira (15) no Big Brother Brasil 24. O motorista de aplicativo preparou um almoço na xepa (grupo que recebe uma menor quantidade de alimentos e que tem opções mais limitadas no cardápio) com direito à mesa posta. Os pratos preparados pelo brother renderam até aplausos entre os presentes por conta do capricho.