Dentre uma série de homenagens realizadas durante a cerimônia do Emmy 2023 esteve o tributo ao seriado médico mais longevo da história da TV, Grey's Anatomy. A premiação foi realizada na noite de segunda-feira (15) e, na ocasião, parte do elenco subiu ao palco em uma reunião que contou até mesmo com a presença inesperada de Katherine Heigl.