Depois de ser adiada pela greve dos atores e roteiristas de Hollywood, a cerimônia de entrega dos prêmios do 75ª Primetime Emmy Awards, principal premiação de televisão norte-americana e streaming, ocorreu nesta segunda-feira (15), no Microsoft Theather, em Los Angeles. O evento teve comando do comediante Anthony Anderson. No Brasil, a cerimônia foi transmitida pelo canal pago TNT e pelo streaming HBO Max desde às 21h.