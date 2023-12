Ele já foi herói, bandido, vilão regenerado e até gêmeos! Versátil, Mateus Solano está no ar em Elas por Elas como Jonas, um personagem controverso, que errou muito no passado, trocou o amor de Adriana (Thalita Carauta) pelo conforto de um casamento com a ricaça Helena (Isabel Teixeira), mas que, agora, se mostra "sinceramente comprometido com a sua mudança", segundo seu intérprete. Na vida real, o ator de 42 anos se dedica a apoiar causas ambientais e tenta fazer sua parte em meio às mudanças climáticas que assolam o planeta. Em bate-papo, Mateus Solano fala sobre pequenos atos que podem contribuir para um futuro melhor, defende a mudança de Jonas na novela e lembra seu personagem mais icônico: Félix, de Amor à Vida (2013). Confira!