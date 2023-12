Nesta quarta-feira (6), a apresentadora e jornalista Maryam Moshiri viralizou nas redes sociais após abrir o programa The Daily Global, da BBC News de Londres, com um gesto obsceno. Logo no início da atração, ela apareceu sorrindo e mostrando o dedo do meio à câmera. Em seguida, mudou completamente a expressão e começou a anunciar as notícias do dia.