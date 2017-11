Depois de seis noites de audições às cegas, o The Voice Brasil finalmente entrou na se conhecida como tira-teima. Os técnicos precisaram pôr em disputa quatro dos seus escolhidos na primeira etapa do programa e decidir duas vozes para seguirem na disputa. Como sempre, os técnicos se demonstraram nervosos com a responsabilidade de mandar para casa dois dos seus jogadores.

Quem iniciou a disputa foi o time de Lulu Santos, que mandou para o palco Day, Jota Pê, Lili e Victor Filgueira. Se na primeira apresentação o único critério avaliado era a técnica vocal, desta vez fatores como a presença de palco, por exemplo, começaram a contar pontos nos olhos dos jurados. Lulu decidiu manter na competição Day, que mostrou sua versão de Pillowtalk, de Zayin Malik, ex-integrante da boy band One Direction, e Jota Pê, que deu um show e levantou plateia e jurados com Partido Alto, sucesso de Chico Buarque. Victor Filgueira, que chegou ao programa desta quarta-feira (2) como um dos favoritos, acabou tendo sua participação abreviada.

– Eu já conheço o seu talento, então hoje eu vou dar uma chance para Day – disse Lulu, antes de eliminar o garoto.

Jota Pê, do time de Lulu Santos, foi um dos grandes destaques da noite Fábio Rocha / Gshow/Divulgação

Com Anna Júlia, gaúcha de Erechim, o time de Carlinhos Brown foi o segundo a duelar. E foi justamente Anna, cantando Ritmo Perfeito, de Anitta, quem abriu os trabalhos de sua equipe. A gaúcha, porém, não conseguiu avançar ao próximo estágio do jogo e viu os irmãos Victor e Renan Mayer, com a eterna Drive My Car, dos Beatles, e a congolesa Isabel Antonio, que cantou Health The World, de Michael Jackson, se classificarem.

Michel Teló, atual bicampeão do programa, precisou lidar com a pressão de defender seu título e ainda teve de ouvir as provocações dos rivais.

– O time do Teló tem essa mania de ganhar, né? – brincou Lulu – Para com esse negócio de ganhar, viu? – emendou Ivete.

Para tentar se manter no topo, Michel também contava com uma voz nascida no Rio Grande do Sul: Manoela Fortuna, que interpretou Seven Nation Army, do The White Stripes, conseguiu convencer o sertanejo mais uma vez e seguiu em busca do prêmio, assim como a dupla Alysson e Adysson, que tocaram No Rancho Fundo, de Chitãozinho & Xororó. Letícia Bastos e Rafaela Faria não tiveram a mesma sorte e acabaram deixando o reality.

A gaúcha Manoela Fortuna, do time de Michel Teló, conseguiu avançar para a próxima fase Fábio Rocha / Gshow/Divulgação

Coube ao time de Ivete Sangalo encerrar a noite. Veveta escolheu duas vozes masculinas e duas femininas para cantar nesta noite. Ao fim, classificaram-se Tiago Velame, que foi ao palco com Dou Não Dou, de Djavan, e Carol Biazin, do hit country Telescope, de Hayden Panettiere. Felipe Luziário e Babi Ceresa acabaram ficando pelo caminho.