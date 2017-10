O Rio Grande do Sul tomou conta do palco do The Voice Brasil na penúltima noite de apresentações às cegas. Ao todo, três artistas nascidos no Rio Grande do Sul mostraram seu talento para os treinadores do programa nesta quinta-feira (19). As duas mulheres representantes do Estado foram aprovadas e tiveram um destino bem parecido: ambas conseguiram a aprovação no último segundo de cada música.