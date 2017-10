Gaúcho Juliano Barreto no "The Voice Brasil"

A quarta noite de audições às cegas do The Voice Brasil, nesta quinta-feira (12), teve gaúcho cantando Spice Girls. Natural de Porto Alegre, Juliano Barreto foi o quarto concorrente da noite. O participante de 32 anos apresentou uma versão suave de Say You'll Be There, da girl band britânica. Os quatro técnicos viraram a cadeira para Juliano.