Victor Filgueira foi o único a conseguir a aprovação dos quatro jurados Globo / Divulgação

Com poucas vagas sobrando nas equipes, fazer um dos quatro técnicos do The Voice Brasil virar a cadeira foi tarefa difícil na última noite de audições às cegas. Se semana passada chamou atenção a presença de três gaúchos entre os 11 que se apresentaram, nesta quarta quem dominou o palco do programa foram os fluminenses, com quatro artistas.

Lulu Santos, com apenas um lugar disponível em sua equipe, foi certeiro. Conseguiu recrutar para o seu lado o potiguar Victor Filgueira, de 19 anos. O único a conseguir a aprovação de todos os treinadores, a escolha de Victor é justificada: além de ser fã de Lulu, o garoto já teve um vídeo com uma de suas apresentações caseiras postada pelo cantor nas redes sociais. Na audição, Victor apresentou o hit That's What a Like, sucesso na voz do havaiano Bruno Mars.

Michel Teló, o único que chegou ao programa desta-noite podendo escolher mais de dois concorrentes, foi justamente o último a completar sua equipe. Atual bicampeão do programa, o sertanejo não quis correr o risco de fazer uma escolha equivocada e precisou deixar o talentoso Taric, que apresentou Can't Stop The Feeling, de Justin Timberlake, passar. Por fim, a paciência foi recompensada com o Diego Karter, baiano radicado no Rio de Janeiro. Com sua versão de Dia Especial, da banda gaúcha Cidadão Quem, Diego preencheu a equipe de Teló e saiu do palco apontado pelos outros técnicos como um dos nomes mais fortes desta primeira fase.

Além de Victor e Diego, os demais classificados foram: Samuel Sabino e Brenda Luce (Time Ivete Sangalo); Letícia Bastos e Marina Volker (Michel Teló); Aline Peixoto e Gab Ferreira (Carlinhos Brown).