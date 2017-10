Spotlight: Segredos Revelados – HBO, 19h15min

Os bastidores de uma investigação jornalística que provocou grande impacto na sociedade americana são recriados neste longa vencedor do Oscar de melhor filme e roteiro original. A trama é ambientada no começo dos anos 2000, quando o time de repórteres investigativos do jornal The Boston Globe expôs os crimes sexuais cometidos por padres católicos contra crianças, escândalo com repercussão mundial.