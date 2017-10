Antes de se empolgar com a "revelação", saiba que tudo não passa de fake news. E o antigo boato em torno do seriado Chaves voltou à tona, intrigando os fãs na internet. A ideia de que Seu Madruga é pai do protagonista da série teria começado a circular em 2015, segundo o Fórum Chaves, comunidade brasileira de fãs da turma mexicana. À época, a mentira foi espalhada por um site peruano, ainda de acordo com o Fórum.