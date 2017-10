Depois de quase um ano e meio de espera, a segunda temporada de Stranger Things está finalmente disponível na Netflix . Nesta nova fase , o grupo de garotos que vive na cidade fictícia de Hawkins, no interior do estado de Indiana, nos Estados Unidos, está em 1984.

Sucesso entre a crítica especializada e um principais destaques na última edição do Emmy, chama atenção o fato da série ter conquistado fãs das mais diferentes idades. Apesar do elenco formado majoritariamente por adolescentes (o mais velho do núcleo principal é Caleb McLaughlin, que vive Lucas, com 16 anos completados este mês), o programa atraiu espectadores que vão de adultos nostálgicos a jovens curiosos.