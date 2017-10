Noah Schnapp interpreta Will Byers na série da Netflix

Um ator mirim da série Stranger Things e o cantor Seu Jorge estarão juntos em um filme brasileiro. A produção se chama Abe, do diretor Fernando Grostein Andrade, irmão de Luciano Huck que assinou os documentários Coração Vagabundo, com Caetano Veloso, e Quebrando o Tabu, com Fernando Henrique Cardoso.