O diretor Bryan Singer divulgou mais uma foto do ator Rami Malek (Mr. Robot) caracterizado como Freddie Mercury, ex-vocalista do Queen. A imagem registra uma cena de Bohemian Rhapsody, cinebiografia que abordará a carreira da banda britânica responsável por sucessos como We Will Rock You, I Want To Break Free, além da faixa que dá título ao longa.