Morre Marisa Paredes, atriz espanhola estrela de filmes de Pedro Almodóvar, aos 78 anos

A atriz espanhola Marisa Paredes , com carreira longa e aclamada, que incluiu vários filmes com o diretor Pedro Almodóvar , morreu aos 78 anos, informou nesta terça-feira (17) a Academia Espanhola de Cinema.

Sua carreira alcançou uma nova dimensão após sua primeira colaboração, em 1983, com o diretor Pedro Almodóvar , com quem estabeleceria uma grande parceria a partir de sua participação em Maus Hábitos (1983).

Premiada com o Goya pelo conjunto de sua carreira em 2018, Marisa Paredes também participou de produções internacionais como A Vida é Bela (1997), do italiano Roberto Benigni, e A Espinha do Diabo (2001), do mexicano Guillermo del Toro.