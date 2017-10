Silvero Pereira e Carol Duarte falam sobre preconceito contra população LGBT no programa "Mais Você" Montagem / GShow

Formados nos palcos de teatro, os atores Carol Duarte e Silvero Pereira encararam o desafio de retratar o drama de um transexual e de uma drag queen no primeiro papel que cada um assumia na TV. Com a novela A Força do Querer prestes a terminar — o último capítulo será veiculado na sexta-feira (19) —, a dupla que encena Ivan e Nonato na novela das nove participou de Mais Você nesta quarta-feira (18) para falar sobre a recepção do público com um assunto envolto em tabu no Brasil.

Carol Duarte, cujo papel foi mencionado em publicação do jornal americano The New York Times e em setembro foi a artista mais comentada pela imprensa, disse que não esperava que sua personagem tivesse tanta repercussão.

— Eu sabia que ia ser um papel que ia dar o que falar. Foi uma surpresa muito legal — admitiu a atriz.

Sobre o preconceito contra a população LGBT, evidenciado tanto pelo personagem de Carol quanto de Silvero, a atriz disse que, na tentativa de amenizar o problema, sente um prazer especial em conversar sobre gênero e sexualidade com pessoas que não entendem do assunto.

— Às vezes o preconceito vem da ignorância, vem do desconhecimento. Falar com tantas pessoas assim me emociona muito — confessou.

Carol Duarte contracena com Maria Fernanda Cândido Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Silvero Pereira, que esteve em Porto Alegre apresentando BR-Trans — um dos espetáculos mais elogiados no circuito nacional —, contou que entrou apavorado nos estúdios da Globo para gravar as primeiras cenas da novela. O nervosismo foi ficando para trás diante do carinho da produção. O ator ressaltou a violência contra a população LGBT, e admitiu ter sofrido preconceito na vida real.

— (Sofri) muito. Eu sou cearense, nordestino do sertão. A xenofobia é muito grande, a novela também fala sobre isso. O fato de ser pobre, de vir de família pobre, de estudar em escola pública — declarou.

Silvero Pereira como a drag queen Elis Miranda Estevam Avellar / Globo

Em relação ao papel de Nonato, que durante o dia esconde a homossexualidade trabalhando como motorista e à noite se revela em performances da drag queen Elis Miranda, Silvero ressaltou como seu trabalho afeta diretamente a sociedade.