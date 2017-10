Mostrando cada etapa do sofrimento de uma pessoa trans — não se identificar com o gênero com o qual nasceu para depois esconder os seios e cortar o cabelo — a atriz Carol Duarte não só ajudou a novela A Força do Querer a bater recorde de audiência, mas conseguiu seu próprio reconhecimento profissional. Em setembro, ela foi a atriz mais comentada pela imprensa — chegou a ultrapassar Juliana Paes com a enérgica Bibi Perigosa e o galã Rodrigo Hilbert, que ficaram com o segundo e o terceiro lugar.