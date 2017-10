Além dele, a chamada contou até com Bruce Buffer, icônico locutor oficial do ring do UFC e famoso pelo bordão "It's time".

Jeiza vai para Las Vegas disputar o sonhado cinturão do UFC. Para gravar a cena final da personagem no capítulo derradeiro que será exibido nesta noite, a equipe da novela contou com a parceria do próprio UFC, que rolou em junho no Rio de Janeiro. As gravações foram feitas durante a pesagem dos atletas e um dia antes das lutas oficiais. Paolla Oliveira dividiu o octógono com a lutadora profissional Poliana Botelho. As sequências terão as participações de várias atletas profissionais, além do juíz Mario Yamasaki e do locutor Bruce Buffer.