Juliana Paes conquistou o público como Bibi Perigosa Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Gloria Perez reencontrou a fórmula do sucesso para as novelas das nove ao apostar em protagonistas fortes e empáticas. Nesta sexta-feira (20), quando o último capítulo de A Força do Querer for exibido pela RBS TV, conheceremos o destino dessas mulheres que conquistaram o país nos últimos meses. Bibi (Juliana Paes), Jeiza (Paolla Oliveira) e Ritinha (Isis Valverde) trilharam caminhos distintos, mas sempre entrecruzados.

- Quando apresentei a história antes da estreia, avisei que seria uma novela com muitas protagonistas e todas com o mesmo peso. Não sei se as pessoas repararam, mas fiz todos os capítulos com as três personagens centrais aparecendo. Isso não é fácil - contou Gloria em entrevista na semana passada, nos Estúdio Globo, no Rio.

Cativantes, Bibi, Jeiza e Ritinha amaram, sofreram e passaram por muitos perrengues. Enquanto a trama delas ia sendo apresentada, os índices de audiência da novela foram subindo capítulo após capítulo, consolidando-se como a melhor média desde Avenida Brasil (2012), chegando a bater em 46 pontos em SP e 47 no Rio no episódio da última terça-feira, que mostrou a morte de Irene. A personagem de Débora Falabella, aliás, era a única que poderia ser considerada uma vilã de fato na história criada por Gloria. As demais sempre estiveram pisando para lá e para cá da linha que divide o bem do mal. O ponto forte da novela foi mostrar trajetórias bem próximas da realidade, capazes de criar identificação quase imediata com o público.

A expectativa para o último capítulo é tanta que Globo e novelista optaram pela gravação de vários finais para evitar os vazamentos. Ainda assim, é possível prever que uma das tramas de maior impacto de A Força do Querer terá um final feliz. Antes de passar pela cirurgia de retirada dos seios, Ivan (na bela atuação da estreante em TV Carol Duarte) teve a tão aguardada reaproximação com a mãe, Joyce (Maria Fernanda Cândido), que aceitou sua transição de gênero.

A discussão sobre transgêneros e sexualidade foi um dos temas sociais que Gloria Perez trouxe à tela desta vez. O outro foi o vício em jogos mostrado por meio da trajetória de Silvana (Lilia Cabral).

Trama e boas atuações explicam o sucesso

Além do roteiro muito bem construído pela autora - que escreve sozinha sem nenhum colaborador -, outros dois pontos que podem explicar o sucesso da novela são o elenco enxuto e as boas atuações. Com poucos e bons personagens, os atores conseguiram espaço para brilhar, até mesmo os com menor participação em cena, mas com histórias importantes para a trama. Foi o caso de Nonato, interpretado por Silvero Pereira, que ajudou no processo de descoberta e aceitação de Ivan. E também de Sabiá, vivido por Jonathan Azevedo, o traficante dono do morro onde Bibi fez a fama de perigosa; e Aurora, mãe da personagem de Juliana Paes, num grande trabalho de Elizângela.

Embora as protagonistas tenham apresentado trabalho ímpar, Juliana esteve sempre em um nível acima de Isis e Paolla. A construção que a atriz fez para Bibi Perigosa foi o grande destaque de A Força do Querer. Baseada na vida de Fabiana Escobar, a história da mulher capaz de amar incondicionalmente o marido, Rubinho (Emilio Dantas), e, até, de cometer deslizes em nome desse amor, conquistou as pessoas e entra para a lista de melhores atuações dos últimos anos.